Два коридора для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" откроются 19 февраля

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" в Сирии откроются утром 19 февраля. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев, опубликованном в субботу на сайте Минобороны России.

"В сложившейся обстановке, в очередной раз убедившись, что добиться какой-либо конструктивной позиции со стороны американских партнеров не представляется возможным, а дальнейшие непринятие мер по разрешению проблем лагеря "Эр-Рукбан" приведет только к новым жертвам среди его жителей, сирийским правительством при содействии РФ принято решение об открытии на границе 55-километровой зоны (вокруг Эт-Танфа), оккупированной США, двух гуманитарных коридоров в населенных пунктах Джлеб и Джебель эль-Гураб, где будут оборудованы соответствующие пункты пропуска для добровольного, беспрепятственного и безопасного выхода сирийских беженцев в места избранного проживания", - говорится в заявлении.

"Круглосуточная работа пунктов пропуска по встрече, приему, распределению и оказанию необходимой помощи внутренне перемещенным лицам, покидающим лагерь "Эр-Рукбан", начнется с 09:00 мск 19 февраля 2019 года", - уточняется в документе.

На пунктах пропуска развернут отделения встречи, медицинского осмотра, санитарно-эпидемиологической обработки, питания, отдыха, оформления документов, обеспечения одеждой, материального обеспечения, отправки беженцев к местам проживания. Обеспечивать безопасность на пунктах пропуска будут сирийские правоохранительные органы и российская военная полиция.

"Приниматься будут все выходящие из лагеря "Рукбан" сирийские граждане, в том числе и утратившие документы, удостоверяющие личность", - подчеркивается в заявлении.

Призыв к структурам ООН

Межведомственные координационные штабы России и Сирии по возвращению беженцев призывают структуры ООН присоединиться к операции по выводу беженцев из лагеря "Эр-Рукбан". "Призываем структуры Организации Объединенных Наций, в том числе и общество Сирийского Арабского Красного Полумесяца, к непосредственному участию в данной гуманитарной операции, а американских партнеров - к проявлению доброй воли в интересах страдающего населения Сирии", - говорится в заявлении.

В штабах вновь напомнили о тяжелых условиях, в которых находятся обитатели лагеря "Эр-Рукбан".

"Остро стоит проблема обеспечения населения лагеря питьевой водой. В лагере широко распространено воровство, проституция, практикуются неравные браки. Процветает сексуальная эксплуатация малолетних, гендерное неравенство, широко распространена торговля людьми", - отмечается в документе.

Проблемы с гумпомощью

Гуманитарная помощь, направляемая в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии, почти не доходит до них, оставаясь в руках подконтрольных США боевиков, говорится в совместном заявлении. "Учитывая отрицательный опыт первого гуманитарного конвоя, а также отсутствие какой-либо объективной информации об адресной помощи беженцам в ходе второго гуманитарного конвоя, есть все основания утверждать, что большая часть гуманитарного груза находится не у временно размещенных в лагере сирийцев, а у подконтрольных США бандформирований. А в это время условия проживания в лагере продолжают ухудшаться", - говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при содействии российских специалистов в лагерь "Эр-Рукбан" был проведен второй гуманитарный конвой с 1,08 тыс. т продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

Руководители штабов Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф отмечают, что несмотря на деструктивную позицию США, незаконно оккупирующих 55-километровую зону вокруг Эт-Танфа, Россия и Сирия, "понимая, что речь идет о спасении жизней десятков тысяч сирийских граждан, обеспечили все необходимые условия для проведения в начале февраля Управлением ООН по гуманитарной деятельности второго гуманитарного конвоя для оказания первоочередной помощи многострадальным жителям лагеря".

"Но это временная мера, которая не решает задачи по оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Объем доставленных грузов в лагерь "Рукбан" позволит обеспечить только часть вынужденных переселенцев предметами первой необходимости и продовольствием на период не более 30 суток", - подчеркивается в документе.

"Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в зоне безопасности, не пропуская гуманитарную помощь ООН и сирийского правительства в лагерь. По данным Всемирной организации здравоохранения, в "Эр-Рукбане" находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, несколько обитателей лагеря умерли из-за тяжелых условий.