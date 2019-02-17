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Россия и Саудовская Аравия проводят дополнительные консультации по поставкам С-400

Ранее сообщалось, что страны достигли договоренности о поставках зенитных ракетных систем С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
© Сергей Мальгавко/ТАСС

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Москва и Эр-Рияд проводят дополнительные консультации по контракту на поставку российских ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в ходе международной оборонной выставки IDEX 2019 в Абу-Даби.

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"По С-400: мы проводим дополнительные консультации по этому проекту, пока этот контракт [с Саудовской Аравией] в стадии рассмотрения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что страны достигли договоренности о поставках зенитных ракетных систем С-400.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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