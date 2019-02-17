"Уралвагонзавод" готовит облик безэкипажного танка будущего

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) формирует облик безэкипажного танка будущего, имеет в своем активе наработки перспективной машины, сообщил ТАСС генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ) Андрей Терликов в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019.

"Да, безусловно. Если говорить о машине будущего, мы просматриваем облик этой машины, отрабатываем научно-технический задел", - сказал он, отвечая на вопрос есть ли у УВЗ наработки по созданию безэкипажного танка.

По его словам, еще в конце прошлого века КБ проводило работы по безэкипажным танкам Т-72. Также он отметил, что танк Т-14 "Армата" хоть и имеет экипаж, но находится на полном дистанционном управлении.

"Можно сказать, что это не далекое будущее, если не настоящее. Никто сейчас не хочет рисковать людьми. Нам в этом отношении [создании безэкипажного танка] легче, поскольку мы, начиная с танков типа Т-72, еще раньше танка Т-64, были более готовы к безэкипажным машинам, чем наши оппоненты", - отметил он.

Оценивая перспективы появления танка будущего в целом, Терликов отметил, что с учетом активного развития роботизации, искусственного интеллекта "недолго осталось до появления уже полностью безэкипажных машин".

Отвечая на вопрос о том, будет ли УВЗ на передовой по разработке безэкипажного танка, Терликов сказал "мы стараемся везде быть первыми, психология лидеров и победителей".