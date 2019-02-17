"Техмаш" впервые показал турбореактивные снаряды для защиты кораблей

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби впервые продемонстрировал трубореактивный снаряд повышенной эффективности, предназначенный для защиты надводных кораблей от оружия, оснащенного радиолокационными системами наведения.

"Основная задача данного боеприпаса - создание радиолокационных помех в заданном районе", - сообщили ТАСС в "Техмаше" (входит в Ростех). "По ходу движения снаряд ставит ложную радиолокационную цель в виде облака дипольных отражателей, тем самым дезинформируя системы обнаружения противника и отвлекая на ложную цель атакующую ракету", - пояснили в пресс-службе концерна.

Снаряд обладает повышенной эффективностью по сравнению с известными аналогами за счет быстрого образования и большой площади рассеивания ложной радиолокационной цели.

IDEX - одна из наиболее представительных международных выставок вооружений, технологий безопасности проводится под патронажем президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна.