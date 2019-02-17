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Северный Кавказ

Армейские разведчики выполнили задачи на высоте 2700 м, покорив вершину в Северной Осетии

Разведчики из российской военной базы в Абхазии покорили вершину горы Арау-хох

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Разведподразделения из состава российской военной базы в Абхазии покорили горную вершину на полигоне в Северной Осетии, выполнив учебно-боевые задачи на высоте до 2700 м над уровнем моря. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Южного военного округа.

"В рамках курса по выживанию в экстремальных условиях на полигоне Дарьял в Северной Осетии около 100 разведчиков из российской военной базы в Абхазии покорили вершину горы Арау-хох",- говорится в сообщении пресс-службы округа.

Разведчики группами выполнили суточный выход по незнакомым маршрутам и отработали действия в сторожевом охранении, патрулировании и в засаде.

Покорение горной вершины - финальный этап 40-дневного специального курса, в течение которого военнослужащие закрепили навыки действий в тылу условного противника, устройства засад, по захвату пленных и определению координат целей для последующего их уничтожения силами артиллерии.

Особое внимание было уделено секретам выживания, жизнеобеспечения и маскировки в горах. На занятиях вес специальной горной экипировки и снаряжения составлял до 30 кг на каждого.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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