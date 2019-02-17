Система управления военной полицией изменится с 1 марта

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Должность заместителя начальника штаба военного округа по военной полиции будет создана во всех военных округах и на Северном флоте с 1 марта. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Он подчеркнул, что сирийский опыт применения военной полиции показал необходимость децентрализации управления ее территориальными и войсковыми подразделениями.

"Чтобы эти структуры - территориальные и войсковые подразделения военной полиции - объединить в решении вопросов обеспечения правопорядка, воинской дисциплины и безопасности дорожного движения, на территориях военных округов и Северного флота было принято решение ввести с 1 марта 2019 года должность заместителя начальника штаба военного округа по военной полиции. Он же будет являться начальником регионального управления военной полиции округа", - сказал Ивановский.

По его словам, полученный опыт показал, что необходимо координировать деятельность территориальных органов - военных комендатур, военных автомобильных инспекций - и создавать новый ствол военной полиции - войсковые подразделения.

"Первый опыт - это создание четырех батальонов военной полиции, которые сейчас выполняют специальные задачи за пределами Российской Федерации. Теперь в каждом мотострелковом и танковом полку, в Воздушно-десантных войсках, в других структурах созданы войсковые подразделения военной полиции - это взводы военной полиции в каждой бригаде и полку, которые станут действенным рычагом командиров воинских частей при выполнении поставленных им задач", - сообщил начальник военной полиции.

Подготовка специалистов

Ивановский также сообщил, что специалистов для военной полиции начнут готовить в Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) и в ее филиале - Военном инженерно-техническом институте - уже в 2019 году.

"В этом году планируется начать подготовку специалистов для военной полиции в Военной академии материально-технического обеспечения и в ее Военном инженерно-техническом институте, в составе которого есть автомобильный факультет, где будем готовить офицеров для ВАИ", - сообщил Ивановский. Он отметил, что структура военной полиции начала формироваться семь лет назад с нуля, и в ее состав брали наиболее подготовленных офицеров из войск, осуществляли их дополнительную подготовку и назначали на должности.

"Сейчас ежегодно набираем по 50 человек на обучение в Московское общевойсковое командное училище. В этом году будет произведен третий набор. Это будущие командиры взводов военной полиции и те офицеры, которые пойдут служить в военные комендатуры", - отметил он.

Начальник военной полиции также рассказал, что в 2018 году были введены 250 должностей военных дознавателей. "И на базе Военного университета сейчас осуществляется ежегодный набор 15 человек - будущих дознавателей", - сообщил генерал. "По военной автомобильной инспекции мы готовим офицерские кадры в Омском автобронетанковом институте, а также в Рязанском десантном училище - это главным образом прапорщики - инспекторы ВАИ. Примерно 150 человек", - отметил он.

Также он сообщил, что в этом году введены в каждой комендатуре должности фельдшеров, и их планируется обучать на базе Военно-медицинской академии. "Введены должности полиграфологов. Данных специалистов будут готовить в Учебном центре Минобороны РФ", - сказал он.

Он отметил, что с 1 декабря 2017 года во Владикавказе был создан свой учебный центр военной полиции, где проводится подготовка младших специалистов. "Численность военнослужащих, фактически прошедших подготовку на базе учебного центра, за прошедший период 2018 учебного года составляет более 2 тыс. человек" - добавил Ивановский.

Совершенствование технического арсенала

Сирийский опыт показал необходимость совершенствования технического арсенала военной полиции, вскоре военные полицейские получат квадроциклы, а затем мотоциклы и багги, заявил Владимир Ивановский.

"По итогам применения в Сирии подразделений военной полиции приняты на снабжение квадроциклы для выполнения задач в труднодоступных местах. Изучаем вопрос поставки на снабжение военной полиции багги", - сообщил генерал. Он подчеркнул, что также рассматривается вопрос о принятии на снабжение беспилотных летательных аппаратов, тепловизоров, ночных прицелов, переносных средств видеоконференцсвязи.

"В штаты четырех военных автомобильных инспекций военных округов введены отделения инспекторов на мотоциклах. Первые 20 мотоциклов поступят до конца этого года. Берем на опытную эксплуатацию два электроцикла Ижевского завода", - рассказал начальник военной полиции. По его словам, эту технику планируется представить на всеармейских играх в конкурсе "Дорожный патруль".

Ивановский отметил, что также сейчас проводится активное перевооружение на бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун".

"В 2018 году начались закупки бронированных автомобилей "Есаул" и оснащение подразделений морской полиции лодками БЛ-680. Ведется работа по принятию на снабжение других бронеавтомобилей, таких как "Патруль" и "Тайфун 4х4", - подчеркнул генерал.