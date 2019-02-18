"Военторг" вводит скидки для обладателей ордена Мужества и медали "За отвагу"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сеть магазинов "Военторг" по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу устанавливает специальные льготы для военных, награжденных орденом Мужества или медалью "За отвагу". Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда".

"Граждане нашей страны, награжденные орденом Мужества или медалью "За отвагу", смогут покупать продукцию в сети этих магазинов со скидками. Льготами смогут воспользоваться не только действующие военнослужащие, но и ветераны Вооруженных Сил, Великой Отечественной войны", - сообщает издание.

Отмечается, что данная инициатива будет действовать на постоянной основе.

"Военторг" - специальная сеть магазинов для обеспечения военнослужащих, представленная практически во всех регионах России и предлагающая более 3,5 тыс. наименований товаров.