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"Военторг" вводит скидки для обладателей ордена Мужества и медали "За отвагу"

Как сообщает газета "Красная звезда", льготами смогут воспользоваться как действующие военнослужащие, так и ветераны Вооруженных Сил, Великой Отечественной войны

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сеть магазинов "Военторг" по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу устанавливает специальные льготы для военных, награжденных орденом Мужества или медалью "За отвагу". Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда".

"Граждане нашей страны, награжденные орденом Мужества или медалью "За отвагу", смогут покупать продукцию в сети этих магазинов со скидками. Льготами смогут воспользоваться не только действующие военнослужащие, но и ветераны Вооруженных Сил, Великой Отечественной войны", - сообщает издание.

Отмечается, что данная инициатива будет действовать на постоянной основе.

"Военторг" - специальная сеть магазинов для обеспечения военнослужащих, представленная практически во всех регионах России и предлагающая более 3,5 тыс. наименований товаров.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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