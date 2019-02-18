Чемезов: cтроительство завода по производству АК в Венесуэле завершится до конца года

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Строительство в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова завершится до конца текущего года. Об этом на 14-й международной выставке вооружений "Айдекс-2019" (IDEX 2019) сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Мы выполнили все свои обязательства, не завершено только строительство завода по производству автоматов Калашникова. До конца года эта работа будет выполнена", - проинформировал Чемезов.

По его словам, часть поставок осуществлялась в счет кредита, а часть - за деньги. "Наш партнер (Венесуэла - прим. ТАСС) тоже выполнил все обязательства", - подчеркнул глава Ростеха.