Патрушев: кабмин прорабатывает создание на Урале подразделения "Авиалесоохраны"

ТЮМЕНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что правительство прорабатывает возможность создания на Урале подразделения "Авиалесоохраны".

"Правительством России прорабатывается вопрос создания на территории [Уральского федерального] округа подразделения "Авиалесоохраны", - сообщил он на совещании в Тюмени.

Патрушев добавил, что в октябре 2018 года во время Всероссийской штабной тренировки были отработаны задачи инженерной защиты населения, а также проведена инвентаризация защитных систем гражданской обороны. "В текущем году планируется продолжить работу по проверке их готовности", - отметил секретарь Совбеза РФ. По его словам, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям регионов и на курсах гражданской обороны муниципальных образований прошли подготовку более 22 тысяч должностных лиц.

Говоря о борьбе с чрезвычайными ситуациями на Урале, Патрушев высоко оценил работу по предотвращению ЧС в период весенне-летнего половодья прошлого года, а также работу санитарной авиации. "Однако пока еще не все задачи по повышению оперативности информирования населения решены, прежде всего это относится к модернизации региональных автоматизированных систем централизованного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций", - обратил внимание секретарь Совбеза РФ.