Портфель заказов "Рособоронэкспорта" в Индии достиг $10 млрд

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Портфель заказов компании-спецэкспортера "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") в Индии достиг $10 млрд благодаря подписанным в 2018 году рекордным по объемам контрактам на поставку российской военной техники. Об этом сообщила во вторник ее пресс-служба.

"Рособоронэкспорт" высоко ценит добрые партнерские отношения с индийскими заказчиками. В прошлом году Россия и Индия сделали очередные весьма серьезные шаги навстречу друг другу, подписав рекордные по объему контракты на поставку российской военной техники и ее производство на национальных индийских предприятиях, благодаря чему портфель заказов компании в Индии достиг $10 млрд. Мы не собираемся останавливаться на этом и готовы наращивать сотрудничество, в том числе в рамках программы Make in India", - сказал гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, которого цитирует пресс-служба компании.

По его словам, Россия реализует с Индией крупные и амбициозные проекты в высокотехнологичных сферах производства, которые постоянно обсуждаются на высшем уровне главами обоих государств. "Наше сотрудничество полностью соответствует проводимой правительством Индии политике Make in India. Фактически Россия стала первой страной, которая поддержала эту программу, совместно с корпорацией HAL в Индии по контракту "Рособоронэкспорта" собрано уже более 200 самолетов Су-30МКИ, скоро мы начнем производство в Индии вертолетов Ка-226Т на созданном в 2017 году российско-индийском совместном предприятии Indo-Russian Helicopters Limited. Ведем активное сотрудничество и в области продукции для других видов вооруженных сил", - отметил Михеев.

В пресс-службе сообщили, что "Рособоронэкспорт" представит лучшие разработки российской оборонной промышленности на Международной авиационно-космической выставке Aero India 2019, которая пройдет с 20 по 24 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре. Компания на выставке выступает организатором объединенной российской экспозиции, на которой представлены 11 предприятий и холдинговых структур оборонно-промышленного комплекса страны. Всего на своем стенде компания представит более 200 образцов продукции военного назначения.

"Из демонстрируемой на Aero India 2019 продукции повышенный интерес во всем мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывают новейшие российские самолеты: многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, самолет-заправщик Ил-78МК-90А, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), а также учебно-тренировочный (учебно-боевой) самолет Як-130", - говорится в сообщении. Специалисты "Рособоронэкспорта" также считают перспективными в регионе легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т, в том числе корабельного базирования, вертолет радиолокационного дозора Ка-31, корабельный поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

"Не меньший интерес у иностранных заказчиков в ходе выставки должны вызвать средства противовоздушной обороны: зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Тор-М2Э", "Бук-М2Э" и переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-С". Кроме того, ожидается особое внимание представителей силовых структур стран региона к решениям по противодействию терроризму, системам охраны особо важных объектов, аэродромов, а также к средствам радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотными летательными аппаратами российского производства", - отмечается в сообщении.