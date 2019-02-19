Два ударных вертолета Ми-28 поступили на вооружение армейской авиации в Псковской области

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Два ударных вертолета Ми-28 поступили на вооружение бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Псковской области, сообщили во вторник в пресс-службе округа.

"В рамках государственного оборонного заказа на вооружение бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа поступили два ударных вертолета Ми-28. Новая авиатехника будет базироваться на аэродроме, дислоцированном в Псковской области. В настоящее время экипажи приступили к облетыванию техники в дневное и ночное время", - говорится в сообщении.

Вертолет Ми-28 предназначен для поиска и уничтожения бронетехники, инженерных укреплений, воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия с применением авиационных пушек, управляемого и неуправляемого ракетного и иного вооружения.