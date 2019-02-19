В ФСВТС заявили о переговорах с Катаром по поставке С-400 "Триумф"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Москва и Доха ведут переговоры по вопросу о поставке в Катар зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"С Государством Катар также ведутся переговоры по вопросу поставки ЗРС С-400 "Триумф", - сообщили в пресс-службе на вопрос ТАСС о потенциальных заказчиках зенитного ракетного комплекса.

Ранее в июле 2018 года посол России в Катаре Нурмахмад Холов в интервью ТАСС сообщил, что Россия и Катар обсуждают вопрос о возможности приобретения Дохой российских зенитных ракетных систем С-400, но, по его словам, никаких конкретных шагов на тот момент предпринято не было.

В ноябре 2018 года телекомпания CNBC со ссылкой на лиц, имеющих доступ к данным американской разведки, сообщила, что вопрос о закупке С-400 обсуждали Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак. В то же время, как отметила телекомпания, несколько стран могут отказаться от этой идеи под дипломатическим нажимом.