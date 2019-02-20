"Флокс" и "Дрок" по-восточному. "Цветочную" артиллерию впервые показали за рубежом

Впервые за рубежом на международной выставке вооружений IDEX 2019, проходящей в Абу-Даби, российская научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в состав Ростеха) представила свои новейшие перспективные разработки, в числе которых — самоходные минометы "Флокс" и "Дрок". Разработчики отмечают, что это не только первые комплексы, способные поражать высокозащищенные цели как на удалении в десятки километров, так и буквально в нескольких метрах от себя, но еще и мобильные боевые системы, практически неуязвимые для противника. Мобильность и простота "цветов" Транспортная база у 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия (САО) "Флокс" — армейский бронеавтомобиль "Урал-4320" с колесной формулой 6х6, у 82-миллиметрового миномета "Дрок" — "КамАЗ" (четырехколесный бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ"), что делает их не только мобильными, но и сверхпроходимыми. "Размещение орудия на шасси автомобиля — решение абсолютно новое для Российской армии. Фактически это новый класс вооружения, позволяющий существенно поднять мобильность артиллерийских подразделений", — сообщил ТАСС генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных. Этот нижегородский институт (в составе УВЗ) специализируется на создании различного высокоэффективного артиллерийского и минометного вооружения, здесь же была создана новейшая самоходная гаубица "Коалиция-СВ", которая должна стать прообразом робототехники в Сухопутных войсках России. Теперь появилось целое "цветочное" семейство высокомобильных образцов артиллерийского вооружения батальонного звена с различными вариантами базового шасси — все они созданы в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок".

Как рассказал ТАСС кандидат военных наук Сергей Суворов, гаубица, созданная на базе машины "Урал", начала разрабатываться еще в 2015 году. "Однако первые 120-миллиметровые орудия ЦНИИ "Буревестник" делал еще на базе бронемашины "Волк" с колесным шасси 6x6", — говорит эксперт. Оно представляло собой модифицированную качающуюся часть 120-миллиметрового буксируемого орудия 2Б16 "Нона-Б". "Флокс" — первое отечественное САО подобного калибра, размещенное на шасси автомобиля семейства "Урал". Впервые широкой публике было представлено на форуме "Армия-2016". "Это артиллерийская система нового поколения. За счет примененных конструктивных решений орудие обеспечивает уменьшенную нагрузку на шасси при выстреле, что позволяет устанавливать его на автомобильную технику", — говорит Закаменных.

Главная особенность нового САО — комбинированное полуавтоматическое нарезное орудие, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Особенностью этого орудия является многофункциональность — оно может использоваться не только в качестве гаубицы, миномета, но и успешно стрелять прямой наводкой. Кучность стрельбы обеспечивается специальным приводом, который восстанавливает наводку после каждого выстрела Георгий Закаменных генеральный директор ЦНИИ "Буревестник"

Об этой же уникальной "фишке" "Флокса" рассказывает и военный эксперт Суворов. "Его пушка может работать как миномет (то есть как имеющиеся на вооружении нашей армии самоходные минометы "Вена" и "Нона"), также у него есть специальные снаряды, то есть применяется как обычная гаубица, так и пушка, в боекомплекте есть кумулятивные снаряды. Может стрелять по танкам, различным артиллерийским установкам и бронетранспортерам. А поскольку имеются колеса, может достаточно быстро передвигаться", — говорит он.

Описание Модель самоходного артиллерийского орудия "Флокс" © Пресс-служба "Уралвагонзавода"

Автомобиль имеет бронированную кабину, включая стекла, в которой размещается артиллерийский расчет, а также бронированные отсеки, предназначенные для перевозки боеприпасов и размещения аппаратуры обеспечения наведения и стрельбы. Это, по словам гендиректора "Буревестника", обеспечивает защищенность экипажа и боезапаса при перемещении машины.

Малое время перевода "Флокса" из походного в боевое положение, а также отсутствие необходимости специальной подготовки огневой позиции позволяет вести стрельбу с коротких остановок в движении Георгий Закаменных генеральный директор ЦНИИ "Буревестник"

Впервые в отечественной практике для защиты от управляемых снарядов и противотанковых управляемых ракет САО получило систему обнаружения лазерного облучения и постановки оптических помех. "В качестве дополнительного вооружения используется дистанционно управляемый пулеметный модуль 7,62 мм, размещенный на крыше кабины", — добавляет гендиректор "Буревестника".

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120-миллиметровая пушка может вести огонь с дистанции от 100 м до 10 км. Возимый боезапас "Флокса" составляет более 80 выстрелов, 28 из которых постоянно готовы к стрельбе и находятся в оперативных укладках. "Дрок" создан для поддержки десантно-штурмовых групп Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. Его транспортной базой служит бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ", благодаря чему экипаж машины и ее боезапас защищены от воздействия поражающих факторов противника. "Основное вооружение — 82-миллиметровый казнозарядный миномет с ручным заряжанием. Расчет может вести огонь по целям, не выходя из боевого отделения. Стрельба производится как штатными, так и новыми минами — с увеличенной дальностью и могуществом", — рассказывает Закаменных, отмечая, что возимый боезапас размещается в боевом отделении.

Описание Модель самоходного миномета "Дрок" © Пресс-служба "Уралвагонзавода"

По его словам, "Дрок" может оснащаться дополнительным 82-миллиметровым минометом 2Б24 для стрельбы с грунта и дистанционно управляемым пулеметным модулем, размещенным на передней части крыши. Благодаря невысокой боевой массе (на уровне базового бронеавтомобиля) — 14 т — новая система отличается высоким уровнем мобильности.

На крыше также располагаются блоки аппаратуры комплекса оптико-электронного противодействия, включая приборы обнаружения и предупреждения об атаке и нескольких пусковых установок дымовых гранат Георгий Закаменных генеральный директор ЦНИИ "Буревестник"

Дальность стрельбы миномета — от 100 м до 6 км, скорострельность — порядка 12 выстрелов в минуту, боекомплект — 40 мин. Управляет машиной и ее вооружением расчет из четырех человек. Конкуренты "цветов" Стоит отметить, что портфолио самоходных минометов, представленных Россией на выставке IDEX 2019, является одним из самых полных, так как в его состав входят как 120-миллиметровые, так и 82-миллиметровые системы. Среди иностранных аналогов, продемонстрированных в ходе салона, можно отметить 120-миллиметровый миномет Nemo разработки финской компании Patria и 120-миллиметровый испанский Alakran разработки консорциума, состоящего из испанских компаний Everis Aerospace и NTGS (New Technologies Global Systems). Nemo выполнен по стандартной схеме боевой машины (бронированное шасси + необитаемая башня). Он отличается невысокой скорострельностью — порядка 6 выстрелов в минуту в режиме непрерывного ведения огня — и дальностью, не превышающей 10 км. В отличие от "Флокса" он не оснащен какими-либо средствами оптоэлектронного противодействия.

Описание Самоходный миномет Nemo © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Испанский Alakran выполнен на шасси автомобиля Land Cruiser производства Toyota, что, с одной стороны, увеличивает его мобильность, а с другой — заметно снижает боекомплект. Дальность ведения огня этой артиллерийской системы проигрывает не только российским аналогам, но и финскому Nemo — всего 8,2 км.

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Кстати, подобная машина с минометом есть и в Израиле — SandCat ("Песчаный кот"). Он производится на базе шасси тяжелого пикапа Ford F350 и имеет миноустойчивое дно. В последних своих версиях SandCat предназначен для решения самых сложных задач и оснащен системой наблюдения с термокамерой, обеспечивающей полную ситуационную осведомленность. В настоящее время машины приняты на вооружение в более чем 15 странах, в их числе — Болгария, Канада, Колумбия, Мексика, Нигерия и Швеция. Недавно несколько модификаций этих автомобилей купил Азербайджан. Они укомплектованы боевым модулем Mini Samson, оснащенным пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм. На другой машине установлен боевой модуль Samson MLS с управляемой противотанковой ракетой. "Сменил позицию, пока летят мины" Концепция размещения 120-миллиметровых орудий на шасси автомобиля — абсолютно новое решение для Российской армии. На вооружении ВДВ и Сухопутных войск находятся гусеничные самоходки "Нона", "Хоста" и "Вена", имеется также буксируемый 120-миллиметровый миномет "Сани". "Что такое "Сани"? Это машина "Урал", в кузов которого загружен миномет и необходимое количество боеприпасов, — рассказывает Суворов. — Чтобы из него стрелять, необходимо остановиться, спустить на колесах миномет, развернуть его, разложить — на это уйдет времени, даже при очень хорошо обученном расчете, около пяти минут. И то же самое потом: сложить его и обратно поместить в машину, при том что весит он достаточно много (порядка 200 кг — прим. ТАСС), и покинуть позицию".

Описание Военнослужащие во время развертывания миномета "Сани" © Юрий Смитюк/ТАСС

А когда артиллерия отработала, необходимо сразу, что называется, уносить ноги, чтобы остаться живым. С этим связано и создание подобной машины "Дрок". Это не что иное, как установка миномета внутри машины. Удобно: остановился, где необходимо, ввел данные цели, закинул мины, и пока они еще летят, машина может сменить местоположение Сергей Суворов кандидат военных наук

По его мнению, это очень важная особенность, так как даже гусеничное шасси хоть и более проходимо, но менее мобильно по сравнению с колесной техникой. Произведя залп, такие машины могут быстро покинуть огневую позицию, переехать на новое место и повторно нанести огневой удар. Это не позволяет противнику ответить огнем на огонь, а может и деморализовать его, ведь непонятно, откуда конкретно и какими силами наносятся удары.

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Эксперт также напоминает, что на базе буксируемого пехотного миномета "Сани" был создан комплекс с рабочим названием "Горец". Практические стрельбы показали высокие перспективы этой системы. Известно, что впервые "Горец" на шасси бронеавтомобиля "Тигр" демонстрировался на закрытой экспозиции форума "Армия-2016", а через год был уже представлен широкой публике на научно-техническом форуме силовых структур в подмосковном Красноармейске. Кстати, с "Флоксом" схожа 120-миллиметровая самоходная артиллерийско-минометная установка "Вена", выполненная на гусеничном шасси БМП-3. Кстати, она тоже впервые была представлена на IDEX в ОАЭ — только в 1997 году. В 2007-м машина прошла государственные испытания, и через три года первая партия поступила на вооружение Российской армии.

Подобные самоходные минометы сегодня могут быть достаточно востребованы. "Например, в горах без миномета воевать просто невозможно. Носить его на себе — тоже далеко не убежишь. Поэтому тут легкие колесные артиллерийские системы очень необходимы", — заключает Суворов. Он также подчеркивает, что "характер современных вооруженных конфликтов сильно меняется и времена широкомасштабных войн прошли, поэтому такие машины особенно актуальны при проведении современных контртеррористических операций, подобных в Сирии". Такие минометы способны поднимать ствол в диапазоне от –2 до +80 °C. Они не только поражают цели на дальности до десятков километров как гаубицы, но и забрасывают мины практически вертикально, благодаря чему способны уничтожить противника в оврагах и окопах.

' ТАСС/Минобороны России'