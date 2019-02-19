Шойгу проинспектировал стройку главного храма ВС

КУБИНКА /Московская область/, 19 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл во вторник в подмосковный парк "Патриот", где проверил ход строительства главного храма Вооруженных сил РФ, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Глава военного ведомства осмотрел строительную площадку храма, а также провел рабочее совещание, где были заслушаны решения по его архитектуре и технологии изготовления художественных элементов из меди. Министру доложили, что строительство ведется круглосуточно, на площадке задействованы более 320 специалистов. В настоящее время военные строители завершают возведение цокольного и первого этажей храма.

Главный храм вооруженных сил по своей высоте в 95 м и размерам станет третьим в стране после Храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. По проекту, каждый из приделов храмового комплекса посвящен святому - покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных сил России: придел Святого Илии Пророка, покровителя ВКС и ВДВ России, придел Святой Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН, также возводятся придел Святого Апостола Андрея Первозванного, покровителя Военно-морского флота, и придел Святого Александра Невского, покровителя Сухопутных войск.

Кроме того, ведется большая работа по изготовлению архитектурно-художественного убранства Главного храма Вооруженных сил. Над росписью икон, производством скульптур, отливкой колоколов и изготовлением элементов из гальванопластики работают специалисты 16 творческих коллективов и предприятий из разных регионов страны. В их числе - Российская академия художеств и Студия военных художников имени М. Б. Грекова, а также многие другие. Кроме того, они готовят эскизы фресок, настенной росписи и мозаики, которые украсят шесть церковных апсид.

Начато проектирование мультимедийного музейного комплекса "Дорога памяти", который будет возведен по периметру прихрамовой территории. Длина галереи равна 1418 шагам, символизирующим 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Экспозиция "Дороги памяти" будет выполнена по хронологическому принципу: от начала войны до Победы. В галерее планируется разместить около 33 млн фотографий участников Великой Отечественной войны, как советских граждан, так и иностранцев, например, летчиков французского полка "Нормандия - Неман".

В настоящее время историки и работники всех военных комиссариатов и архивов Министерства обороны России отбирают и формируют данные об участниках Великой Отечественной войны: ищут имена и фамилии фронтовиков, описания подвигов, послужные списки, фотографии, это первый этап, который планируется завершить к концу года. Вся информация будет размещена на сайте благотворительного фонда "Воскресение" в разделе "Дорога памяти". Строительство ведется за счет добровольных пожертвований. Каждый может внести свой личный вклад в возведение храма, в настоящее время на счет благотворительного фонда "Воскресение" внесены более 2 млрд рублей.

Шойгу призвал строителей храма взять за основной критерий работы качество, а не сроки возведения.

"Сделано многое. Темпы работ крайне высоки, но и мы ограничены в сроках. При этом, естественно, выполняя и укладываясь в график, нельзя ни в коем случае забывать о качестве, это, пожалуй, основное", - сказал Шойгу на совещании, посвященном строительству храма.

Он напомнил древнюю мудрость - если ты сделаешь быстро и плохо, то недолго будут помнить, что ты сделал быстро, но всю твою жизнь будут помнить о том, что ты сделал плохо.

"Поэтому я надеюсь, что у нас и сроки, и качество будут выполнены. Ну прошу всех участников также рачительно относиться к тем средствам, которые собирают граждане нашей страны", - призвал министр.