Российские военные организовали слежение за американским эсминцем в Черном море

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", организовали непрерывное слежение за американским эсминцем Donald Cook, вошедшим в Черное море. Об этом сообщили журналистам во вторник в Национальном центре управление обороной РФ.

"19 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут по московскому времени в акваторию Черного моря зашел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук". Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем. Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила, что американский ракетный эсминец Donald Cook направляется в Черное море через пролив Дарданеллы для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности, повышению боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Куда конкретно следует эсминец, который базируется в испанском городе Рота, пресс-служба ВМС США не уточнила.

Donald Cook отправился в Черное море уже во второй раз с начала года. Первый раз в этом году Donald Cook вошел в Черное море 26 января. Как сообщала тогда пресс-служба 6-го флота ВМС США, эсминец провел морские операции для обеспечения безопасности и укрепления региональной стабильности, повышения боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками по НАТО и партнерами в Черном море. За его действиями следили силы российского Черноморского флота, непосредственное наблюдение за американским эсминцем вел сторожевой корабль "Пытливый". 28 января американский эсминец покинул Черное море и направился в Средиземное море через пролив Босфор.

В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход через турецкие проливы военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превышать 21 сутки.