Борисов считает, что для развития российского ОПК необходима диверсификация производства

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Развитие оборонных предприятий в РФ в ближайшее время будет зависеть от диверсификации производства, продуктового портфеля и рынков сбыта, сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время выступления перед студентами Московского авиационного института.

"Гособоронзаказ сократится — что делать будете?" Как "оборонка" превращается в "гражданку"

По его мнению, необходимо сочетание ключевых составляющих: государственного оборонного заказа (ГОЗ), военно-технического сотрудничества и диверсификации производства. По мере достижения необходимого уровня перевооружения армии объемы ГОЗ будут снижаться, а экспорт военной продукции быстро расти не будет.

"Для повышения эффективности экономики предприятий оборонки остается единственный путь - диверсификация производства, продуктового портфеля и рынков сбыта новой, востребованной и конкурентной по соотношению "цена-качество" гражданской продукции", - приводятся во вторник слова Борисова на сайте кабмина. Он отметил, что необходимо учитывать и такие факторы, как нарастающее санкционное давление, в условиях которого приходится действовать.

Вице-премьер привел данные, согласно которым доля выпуска оборонной промышленности в РФ на 36% обеспечивается авиастроением. "В отрасли трудятся порядка 436 тыс. человек (324 тыс. заняты непосредственно в производстве и 112 тыс. - в прикладной науке)", - добавил он.