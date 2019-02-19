"Русские витязи" и "Стрижи" покажут фигуры высшего пилотажа 22 февраля в Астрахани

ТАСС, 20 февраля. Экипажи авиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Астрахань для участия в масштабной акции Воздушно-космических сил (ВКС), посвященной 60-летию Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС. Мероприятие состоится 22 февраля на городской набережной, генеральная тренировка пилотажных групп пройдет 20 февраля, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

"В ходе акции летчики Воздушно-космических сил продемонстрируют фигуры группового и одиночного пилотажа, выполнят наиболее зрелищные элементы своих воздушных программ, включая такие фигуры, как "групповая петля Нестерова", "синхронные бочки", "встречный роспуск", "зеркало" и многие другие", - говорится в сообщении.

Летчики "Русских витязей" будут выполнять полеты на многоцелевых истребителях Су-30СМ, экипажи "Стрижей" - на строевых самолетах МиГ-29 авиацентра ВКС. Полеты пройдут над акваторией Волги.

"На месте проведения акции будут представлены стоянки техники войск противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные системы С-300, комплексы "Панцирь-С", радиолокационные станции "Небо", "Подлет" и другие", - сообщили в Минобороны РФ.

Центр боевой подготовки и боевого применения ВКС предназначен для совершенствования подготовки к боевым действиям, проверки уровня боевой выучки и готовности авиационных, зенитных ракетных, радиотехнических частей ВКС, ВМФ, войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ выполнять боевые задачи.