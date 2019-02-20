Генерал-лейтенант Сергей Кузовлев стал начальником штаба Южного военного округа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Генерал-лейтенант Сергей Кузовлев назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Южного военного округа (ЮВО).Об этом сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Указом Президента РФ Кузовлев назначен начальником штаба ЮВО", - сказал Астафьев. Он уточнил, что новый начштаба с 2016 года командовал общевойсковыми армиями на юге России, награжден орденами "За военные заслуги", Кутузова, Александра Невского, государственными и ведомственными медалями.

Он родился 7 января 1967 года в городе Мичуринск Тамбовской области. В 1990 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 2001 году - общевойсковую академию имени М. В. Фрунзе, в 2010 году - Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

После окончания училища служил в Воздушно-десантных войсках, пройдя все должности от командира взвода до командира десантно-штурмового батальона. После выпуска из общевойсковой академии командовал мотострелковыми полком и бригадой. Закончив академию ГШ ВС РФ, продолжил службу в войсках ЮВО командиром отдельной мотострелковой бригады, далее был назначен на должность заместителя командующего общевойсковой армией, после командовал армией в Западном военном округе.

Женат, воспитывает двоих детей.

До Кузовлева штаб ЮВО в с марта 2017 года возглавлял Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Теплинский.