МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. ВКС России могут контролировать космические объекты на расстоянии до 50 тыс. километров с помощью оптико-электронного комплекса "Окно", дислоцированного в Таджикистане, заявил начальник штаба - заместитель командующего ВКС России генерал-майор Игорь Морозов в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, в системе контроля космического пространства (ККП) огромную роль играет уникальный оптико-электронный комплекс "Окно", дислоцированный в Республике Таджикистан.

"Он предназначен для обнаружения космических объектов в зоне обзора, определения параметров их движения, получения фотометрических характеристик космических объектов и выдачи информации о них в центр ККП", - рассказал генерал.

"Окно" по своим тактико-техническим характеристикам способно обнаруживать космические объекты на расстоянии до 40 тыс. километров. Следует отметить, что после проведённой в 2014 году модернизации возможности комплекса существенно возросли. Сегодня он может обнаруживать объекты на расстоянии уже свыше 50 тыс. километров в зоне обзора", - подчеркнул замкомандующего.

Он также рассказал, что для расширения области действия отечественной системы контроля космического пространства проходит модернизация существующих и создание новых специализированных средств с повышенными характеристиками.