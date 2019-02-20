Военные помогут обеспечить водой жителей Судака в Крыму

ТАСС, 20 февраля. Подразделения материально-технического обеспечения Вооруженных сил России проложат по поручению министра обороны Сергея Шойгу новый трубопровод длиной около 14 км для обеспечения водой жителей Судака в Крыму. Об этом в среду журналистам сообщили в военном ведомстве.

"Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу принято решение по оказанию помощи местным органам власти в развертывании водовода. Личный состав отдельного трубопроводного батальона из состава соединения материально- технического обеспечения Южного военного округа приступил к проведению работ по развертыванию новой линии магистрального трубопровода в Судакском городском округе Республики Крым. Завершение технических работ и передачу трубопровода государственному унитарному предприятию Республики Крым "Вода Крыма" планируется завершить в марте 2019 года", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что для реализации проекта под руководством заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова разработан план прокладки трубопровода, сделаны расчеты необходимых для этого средств. "Военнослужащие подразделений МТО округа в кратчайшие сроки развернули в назначенном районе полевой лагерь, оборудованный всем необходимым для проведения работ и жизнеобеспечения. В настоящее время выполнен монтаж труб и проложено порядка 5 км трубопровода. Общая протяженность линии составит около 14 км, военнослужащим предстоит произвести прокладку более 2,3 тыс. труб", - рассказали в военном ведомстве.

В 2015 году для подачи воды населению Крыма на территории полуострова были развернуты 48 линий магистрального трубопровода общей протяженностью 372 км по двум направлениям от Просторненского и Нежинского водозаборов к точкам сброса воды в Северо-Крымский канал. Для выполнения технических работ в Крыму были задействованы трубопроводные батальоны отдельных бригад материально-технического обеспечения Западного и Восточного военных округов.