Путин: работа над гиперзвуковой ракетой "Циркон" идет успешно и будет завершена в срок

"Сегодня считаю возможным также официально проинформировать вас и еще об одной перспективной новинке, - сказал российский лидер в своем послании Федеральному собранию, напомнив, что в ходе оглашения послания в прошлом году пообещал постепенно рассказывать о новых вооружениях. - Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон".

Путин уточнил, что эта ракета способна развивать скорость полета около девяти махов, а дальность ее полета может составить более 1 тыс. км. При этом она способна поражать как морские, так и наземные цели.