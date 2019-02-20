Шойгу назвал главную цель создания новых российских вооружений

Новейшие российские системы вооружения в сотни раз дешевле разворачиваемых против России систем, сообщил он.

"Главная цель этой работы - гарантированное обеспечение военной безопасности нашей страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений", - сказал министр, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Главная цель создания новых вооружений России - обеспечение безопасности страны без увеличения расходов или втягивания в гонку вооружений, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы. И не только ПРО США", - сказал глава Минобороны.

По словам министра, перспективные системы вооружения РФ уже существуют "в железе", а некоторые уже в эксплуатации.

"В послании Федеральному собранию верховный главнокомандующий отметил, что все перспективные системы вооружения, о которых он говорил год назад, сегодня существуют уже "в железе". А отдельные - и в эксплуатации. Все это - абсолютная реальность", - сказал министр обороны РФ, добавив, что российское перспективное оружие характеризуется недосягаемой эффективностью.

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