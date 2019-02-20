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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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Шойгу назвал главную цель создания новых российских вооружений

Глава Минобороны сформулировал ее как "гарантированное обеспечение военной безопасности страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Главная цель создания новых вооружений России - обеспечение безопасности страны без увеличения расходов или втягивания в гонку вооружений, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Главная цель этой работы - гарантированное обеспечение военной безопасности нашей страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений", - сказал министр, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.

О плюсах систем вооружения РФ

Новейшие российские системы вооружения в сотни раз дешевле разворачиваемых против России систем, сообщил он.

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"Коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы. И не только ПРО США", - сказал глава Минобороны.

По словам министра, перспективные системы вооружения РФ уже существуют "в железе", а некоторые уже в эксплуатации.

"В послании Федеральному собранию верховный главнокомандующий отметил, что все перспективные системы вооружения, о которых он говорил год назад, сегодня существуют уже "в железе". А отдельные - и в эксплуатации. Все это - абсолютная реальность", - сказал министр обороны РФ, добавив, что российское перспективное оружие характеризуется недосягаемой эффективностью.

В новость были внесены изменения (14:50 мск) — добавлены подробности

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Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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