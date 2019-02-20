Эксперт считает, что "Посейдон" обесценит создаваемую США глобальную систему ПРО

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Морская система "Посейдон" обесценит усилия США по созданию глобальной противоракетной обороны и ее морской компоненты.

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Об этом в среду сообщил журналистам контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров.

"Посейдон" позволит "обесценить" все усилия США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и прежде всего морской ее компоненты", - сказал он.

Хмыров также отметил, что морские беспилотники будет очень сложно обнаружить и тем более перехватить системам противника.