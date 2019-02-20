Предприятия готовятся к изготовлению опытной партии ракет "Сармат"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российские предприятия провели необходимое переоснащение производственной базы и готовятся к выпуску опытной партии ракет "Сармат". Об этом журналистам сообщил в среду старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-майор РВСН в запасе Олег Усатенко.

"Инженерно-технический персонал прошел обучение и подготовлен к началу эксплуатации высокотехнологичного оборудования. Идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет", - сказал он.

Генерал также подчеркнул, что создание ракетного комплекса "Сармат" придаст современной группировке РВСН новый потенциал по ядерному сдерживанию при любой внешнеполитической обстановке.

Усатенко также сообщил, что стендовые испытания ракетных двигателей для межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", а также ее бросковые испытания успешно завершены, сейчас отрабатывается ступень разведения боевых блоков.

"К настоящему времени успешно завершены стендовые испытания ракетных двигателей. Проводится экспериментальная отработка боевой ступени разведения", - сказал Усатенко. Он также добавил, что в ходе успешно завершившихся бросковых испытаний в 2018 году "выполнено более 50 задач", что подтвердило правильность принятых конструктивных решений.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию, сообщил, что начался следующий этап испытаний "Сармата".

О разработке в России новейших образцов вооружения рассказал в послании к Федеральному собранию президент РФ в 2018 году. В этом году он продолжил тему и рассказал, что лазерные комплексы "Пересвет", проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре 2019 года; атомная подлодка-носитель для "Посейдонов" будет спущена на воду этой весной, началось серийное производство комплекса "Авангард".

Глава государства также сообщил об успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты "Сармат" и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник". По словам Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут "ритмично, без сбоев, по плану".

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская область) в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса - около 200 тонн, забрасываемый вес - около 10 тонн. Комплекс способен преодолевать любые современные и перспективные системы ПРО.