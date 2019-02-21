Эксперт: "Цирконы" нейтрализуют систему управления ракетами США в Европе за пять минут

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские боевые корабли и подлодки, оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Циркон", смогут за пять минут уничтожить на территории США ключевые элементы управления в том числе ракетами, которые могут быть развернуты в Европе. Об этом заявил журналистам в четверг контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук Всеволод Хмыров.

По его словам, управление комплексами, которые США могут развернуть в Европе после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), "будет осуществляться из центров принятия решений, размещенных на территории Американского континента". При этом, полагает Хмыров, наличие "Цирконов" позволит не только создать угрозу ракетам в Европе, "но и обеспечить поражение ключевых элементов системы управления - центров принятия решений".

"Если носитель [подлодка или надводный корабль] с ракетами "Циркон" будет находиться на удалении полутысячи километров от береговой черты, то достичь объекты поражения в прибрежной полосе на глубине не менее 500 км ракеты смогут за пять минут", - сказал контр-адмирал в отставке.

"Что можно сделать за это время? В лучшем случае обнаружить летящие к цели ракеты, но никак их не перехватить. Такая гиперзвуковая система, как "Циркон", практически "прошивает" любую систему ПВО и ПРО. Защиты от нее нет", - заявил Хмыров.

По его словам, "если учесть, что количество надводных кораблей и подводных лодок с "Цирконами", несущих боевую службу в Западной Атлантике и восточной части Тихого океана, может составить два-три корабля на каждом направлении, имеющих на борту около 40 ракет, то можно не сомневаться, что указанные центры будут гарантированно поражены".

О "Цирконе" рассказал в среду в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. По его словам, гиперзвуковая ракета способна развивать скорость около девяти махов, а ее дальность может превысить 1 тыс. км. Российские лидер отметил, что "Циркон" может уничтожать как морские, так и наземные цели. Работы над ним идут по графику, добавил он.