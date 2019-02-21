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Выставка "Сирийский перелом" пройдет в Керчи, Севастополе и Новороссийске с 1 по 3 марта

Выставка представляет собой 10 открытых железнодорожных платформ с образцами трофейной техники

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Железнодорожная передвижная выставка военно-патриотической акции "Сирийский перелом" с трофейной техникой и вооружением незаконных вооруженных формирований в Сирии в период с 1 по 3 марта пройдет в Керчи, Севастополе и Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"Проведение выставки для жителей и гостей крымского полуострова и Краснодарского края приурочено к предстоящей 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Керчи выставка состоится в первый день весны, в Севастополе - 2 марта, а в Новороссийске - 3 марта", - сообщили на флоте.

Выставка представляет собой 10 открытых железнодорожных платформ с образцами бронетехники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей и инженерной техники, а также три вагона с образцами холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств, а также средств связи, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

Один из вагонов будет историческим. В нем демонстрируются фотографии трофейной техники и вооружения, проходившей в парке Горького с 1943 года по 1948 год. Всего к демонстрации планируется представить более 500 образцов трофейной техники и вооружения.

Кроме выставки на железнодорожных вокзалах городов будут развернуты передвижные пункты отбора граждан для военной службы по контракту. Планируется проведение выступление творческих коллективов, для которых будут оборудованы сцены для выступления.

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