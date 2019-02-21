Выпуск самолета Ил-76МД-90А планируют увеличить в ближайшие пять лет

БАНГАЛОР /Индия/, 21 февраля. /ТАСС/. Мощности производства военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А в ближайшие пять лет могут быть увеличены. Об этом сообщил журналистам в четверг директор департамента внешнеэкономической деятельности ПАО "Ил" Владимир Семенов на выставке "Аэро Индия - 2019".

"На сегодняшний день существующий контракт такой (поставка 39 единиц Ил-76МД-90А - прим. ТАСС) <...> Мы будем перестраивать мощности промышленности своего завода ["Авиастар"], но это перспектива ближайших пяти и более лет. Хотя задачи ставятся жесткие по увеличению выпуска продукции Ил-76МД-90А", - отметил Семенов.

По его словам, сейчас самолет эксплуатируется, и летчики высказывают желание на нем летать. Более того, "есть большая потребность у Вооруженных сил в этих самолетах", сказал Семенов.

Минобороны России заключило в 2012 году контракт, согласно которому предприятие "Авиастар-СП" должно построить 39 самолетов Ил-76МД-90А для Вооруженных сил РФ.

В декабре источник сообщил ТАСС, что десятый серийный модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А выполнил первый полет.

Выставка

20 февраля на военно-воздушной базе в Бангалоре стартовала аэрокосмическая выставка "Аэро Индия - 2019". Она продлится до 24 февраля. Салон проводится под патронажем министерства обороны и правительства Индии раз в два года. В этот раз Россия представит более 200 образцов продукции военного назначения.лук