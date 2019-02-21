Россия предложила Индии истребитель МиГ-35 на "эксклюзивных условиях"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" в ходе презентации истребителя МиГ-35 министру обороны Индии Нирмале Ситараман на выставке "Аэро Индия - 2019" подтвердила готовность поставить его Дели на эксклюзивных условиях. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе корпорации.

"Покупка и эксплуатация истребителя МиГ-35 обойдется до 20% дешевле, чем аналогичные предложения прямых конкурентов. В ходе презентации генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко подтвердил готовность поставки авиационного комплекса МиГ-35 для Дели на эксклюзивных условиях", - рассказали в корпорации.

Среди этих условий - уникальные технические решения и готовность локализовать производство МиГ-35 на территории страны после принятия на вооружение установочной партии этих самолетов. "Мы уже делаем масштабные шаги навстречу правительству Индии в рамках этой программы и готовы делать это в дальнейшем. Инженеры корпорации "МиГ" имеют многолетний опыт сотрудничества с индийскими партнерами и четко понимают все потребности индийских ВВС", - приводят в пресс-службе корпорации слова генерального директора.

Также в первый день выставки прошла презентация новой концепции послепродажного обслуживания Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "Вся военная и гражданская техника, которую производят компании, входящие в ОАК, получит сервисную поддержку за рубежом в режиме "одного окна", - рассказали в пресс-службе РСК "МиГ".

Как пояснили в корпорации, это позволит существенно сократить время и затраты на всех этапах послепродажного обслуживания - от создания технических центров до осуществления регламентных работ и ремонта, а также ввести единый стандарт оказания этих услуг.

Индийский тендер

МиГ-35 - новейший российский многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января, 27 января в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Россия участвует с самолетами МиГ-35 в тендере на поставку 110 истребителей военно-воздушным силам Индии.

В рамках программы Make in India Россия предложила производить истребители внутри страны. Мощности завода в Индии, на котором ранее производился истребитель Су-30МКИ, могут быть в будущем использованы для производства МиГ-35. Истребители Су-30МКИ производились на 11-м ремонтном заводе минобороны Индии в штате Махараштра на западе страны.

20 февраля на военно-воздушной базе в Бангалоре стартовала аэрокосмическая выставка "Аэро Индия - 2019". Она продлится до 24 февраля. Салон проводится под патронажем министерства обороны и правительства Индии раз в два года. В этот раз Россия представит более 200 образцов продукции военного назначения.