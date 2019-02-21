В ВДВ сформируют пятую дивизию

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Еще одна дивизия появится в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Об этом сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу. Сейчас в состав ВДВ, не считая частей обеспечения и учебных заведений, входят четыре дивизии и пять бригад.

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"Боевой состав войск будет включать пять дивизий, четыре десантно-штурмовые бригады, артиллерийскую бригаду, соединения и воинские части обеспечения, а также военные учебные заведения", - сказал Сердюков. Кроме того, по его словам, увеличится численность ВДВ. "Увеличение численности в прошлом году - это только один из этапов развития и строительства Воздушно-десантных войск. При активной поддержке верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации планируется проведение еще нескольких мероприятий, которые будут направлены на значительное количественное и качественное усиление войск", - сообщил изданию генерал. Он отметил, что в составе ВДВ предусмотрено создание бригады "нового типа", которая за счет мобильной составляющей и увеличенного боевого потенциала получит качественно иные возможности. В августе 2018 года Сердюков сообщал, что в ВДВ к 2019 году завершится формирование трех танковых батальонов, а также подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотников. Разведывательные роты были переформированы в батальоны, в Крыму появился отдельный десантно-штурмовой батальон, также был создан отдельный ремонтно-восстановительный батальон ВДВ. Оснащение беспилотниками Подразделения беспилотных летательных аппаратов будут сформированы до конца 2019 года во всех соединениях ВДВ, отметил Сердюков. "На сегодняшний день в составе дивизий и бригад сформировано шесть рот и два взвода беспилотной авиации. До конца 2019 года во всех соединениях Воздушно-десантных войск будут сформированы подразделения БЛА [беспилотных летательных аппаратов]", - сказал Сердюков. Он напомнил, что первые подразделения беспилотников начали создаваться в ВДВ в 2014 году, а сейчас их возможности существенно расширяются. "Так, помимо воздушной разведки, уже сегодня с помощью беспилотников можно выполнять задачи РЭБ [радиоэлектронной борьбы], увеличивать дальность связи наземных радиостанций, корректировать огонь артиллерии, удары авиации в любых климатических условиях, как днем, так и ночью", - пояснил генерал. По его словам, развитию беспилотников в ВДВ уделяется особое внимание наряду с обеспечением десантников современной техникой РЭБ и радиационной, химической и бактериологической защиты. Новая парашютная система Сердюков также рассказал о разработке новых парашютных систем специального назначения с кислородным оборудованием для прыжков с большой высоты.

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