В ВДВ сформируют пятую дивизию

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Еще одна дивизия появится в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Об этом сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу.
Сейчас в состав ВДВ, не считая частей обеспечения и учебных заведений, входят четыре дивизии и пять бригад.
"Боевой состав войск будет включать пять дивизий, четыре десантно-штурмовые бригады, артиллерийскую бригаду, соединения и воинские части обеспечения, а также военные учебные заведения", - сказал Сердюков.
Кроме того, по его словам, увеличится численность ВДВ. "Увеличение численности в прошлом году - это только один из этапов развития и строительства Воздушно-десантных войск. При активной поддержке верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации планируется проведение еще нескольких мероприятий, которые будут направлены на значительное количественное и качественное усиление войск", - сообщил изданию генерал.
Он отметил, что в составе ВДВ предусмотрено создание бригады "нового типа", которая за счет мобильной составляющей и увеличенного боевого потенциала получит качественно иные возможности.
В августе 2018 года Сердюков сообщал, что в ВДВ к 2019 году завершится формирование трех танковых батальонов, а также подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотников. Разведывательные роты были переформированы в батальоны, в Крыму появился отдельный десантно-штурмовой батальон, также был создан отдельный ремонтно-восстановительный батальон ВДВ.
Оснащение беспилотниками
Подразделения беспилотных летательных аппаратов будут сформированы до конца 2019 года во всех соединениях ВДВ, отметил Сердюков.
"На сегодняшний день в составе дивизий и бригад сформировано шесть рот и два взвода беспилотной авиации. До конца 2019 года во всех соединениях Воздушно-десантных войск будут сформированы подразделения БЛА [беспилотных летательных аппаратов]", - сказал Сердюков.
Он напомнил, что первые подразделения беспилотников начали создаваться в ВДВ в 2014 году, а сейчас их возможности существенно расширяются. "Так, помимо воздушной разведки, уже сегодня с помощью беспилотников можно выполнять задачи РЭБ [радиоэлектронной борьбы], увеличивать дальность связи наземных радиостанций, корректировать огонь артиллерии, удары авиации в любых климатических условиях, как днем, так и ночью", - пояснил генерал.
По его словам, развитию беспилотников в ВДВ уделяется особое внимание наряду с обеспечением десантников современной техникой РЭБ и радиационной, химической и бактериологической защиты.
Новая парашютная система
Сердюков также рассказал о разработке новых парашютных систем специального назначения с кислородным оборудованием для прыжков с большой высоты.
"В рамках проведенной опытно-конструкторской работы разработаны новые парашютные системы специального назначения по типу "Крыло" с комплектом кислородного оборудования для десантирования с больших высот", - сказал Сердюков.
По словам генерала, с 2018 года также разрабатывается парашютная система для высадки солдат с полным вооружением и снаряжением, идет модернизация парашютной системы Д-10 и запасного парашюта для десантирования в боевом комплекте экипировки "Ратник". "В данных парашютных системах будут использованы новые технические решения, такие как ткань с нулевой проницаемостью воздуха, положительная плавучесть грузовых контейнеров и т.д.", - уточнил командующий ВДВ.
Кроме того, рассказал изданию Сердюков, для ВДВ создается унифицированная многоцелевая платформа для десантирования техники и грузов массой более 15 т. "В связи с оснащением Воздушно-десантных войск новыми образцами техники на базе автомобиля "КамАЗ" создается унифицированная многоцелевая парашютная платформа, предназначенная для парашютного десантирования техники и грузов полетной массой более 15 т", - сказал генерал.
Уже в 2019 году, сообщил он, ВДВ начнут получать парашютную бесплатформенную систему "Бахча-У-ПДС", созданную для десантирования из самолетов современной боевой техники, такой как БМД-4М и БТР-МДМ, с экипажем внутри.
Поставки техники
ВДВ в 2019 году получат более 90 новейших боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка".
"В 2019 году в Воздушно-десантные войска спланирована поставка до 300 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 90 единиц современных боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров многоцелевых десантных модернизированных БТР-МДМ", - сказал Сердюков.
Генерал отметил, что ВДВ также получат более 9,5 тыс. средств десантирования и парашютных систем, а также до 500 новых устройств спутниковой авиации.
"В настоящее время в интересах ВДВ проводятся более десяти опытно-конструкторских работ по развитию вооружения, военной и специальной техники на гусеничном и колесном ходу, средств десантирования к ним, систем управления войсками, управляемых и неуправляемых грузовых парашютных систем", - рассказал Сердюков. По его словам, также планируется открыть работы по созданию вооружения и техники в соответствии с концепцией развития ВДВ в качестве сил быстрого реагирования.
Кроме того, напомнил изданию командующий ВДВ, параллельно с разработками новых образцов модернизируется техника, уже стоящая на вооружении. Эти меры позволят к 2020 году довести долю современной техники и вооружения в Воздушно-десантных войсках до 67,9% (против более 63% в конце 2018 года).
В августе 2018 года на форуме "Армия" был подписан контракт на поставку ВДВ в 2018-2020 годах 190 БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка".
Боевая машина десанта БМД-4М способна вести огонь на дальности до 7 км и бороться с самыми современными танками на расстоянии до 5 км. Основное вооружение включает в себя орудие калибра 100 мм с боекомплектом на 34 снаряда и четыре управляемые ракеты "Аркан", а также автоматическую пушку калибра 30 мм (боекомплект - 500 снарядов) и 7,62-миллиметровый пулемет.
БТР-МДМ "Ракушка" массой 13,2 т вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, в состав десанта может входить до 13.