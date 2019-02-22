Салюты в честь 23 февраля пройдут в более чем девяти городах России

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил приказ, согласно которому в часть Дня защитника Отечества в городах-героях России, а также в военных округах пройдут праздничные салюты.

"Приказываю 23 февраля 2019 года в 21:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил РФ в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, 30-ю холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий",- говорится в тексте приказа, обнародованного в пятницу.

Кроме того, министр обороны поздравил всех причастных к этому празднику. "23 февраля в нашей стране отмечается День защитника Отечества. Этот по праву ставший всенародным праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь ратной службе, кому небезразлична судьба страны, для кого защита Родины - это дело чести...", - сказал он.

"Дорогие друзья, - добавил Шойгу, - поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо России!".