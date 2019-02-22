Начальник Генштаба ВС России Герасимов вручил орден Жукова танковому училищу в Казани

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил орден Жукова Казанскому высшему танковому командному училищу и поздравил учебное заведение со столетним юбилеем. Указ о присвоении этой высокой награды подписал президент РФ Владимир Путин.

"За свою историю училищем подготовлены тысячи военных профессионалов, воспитана плеяда талантливых военачальников. Его выпускники отстаивали свободу и независимость Родины на полях сражений Великой Отечественной войны, выполняли интернациональный долг в Афганистане, боролись с терроризмом на Северном Кавказе и в наши дни в Сирийской Арабской Республике выполняют воинский долг", - сказал Герасимов.

Он отметил, что за героизм, проявленный при выполнении боевых задач, и за трудовые подвиги многие воспитанники училища награждены государственными наградами, более 60 стали Героями Советского Союза и России, трое - Героями Социалистического Труда.

Генерал подчеркнул, что сейчас училище имеет всю необходимую учебно-материальную базу и высококвалифицированный преподавательский состав.

В ходе празднования юбилея начальник Генштаба вместе с командованием Сухопутных войск и Центрального военного округа открыл на территории училища парк 100-летия Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища и памятник "Герою-танкисту".

Герасимов окончил это училище в 1977 году.

Рассекреченные документы

К 100-летию училища сайт Минобороны России запустил новый мультимедийный раздел, на котором представлены уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства, посвященный истории вуза. Среди них - приказы командования, грамоты, учетные карточки и наградные листы курсантов и выпускников, в том числе удостоенных во время Великой Отечественной войны высокого звания Героя Советского Союза, электронная версия исторического формуляра училища.

История Казанского высшего танкового Краснознаменного училища начинается 22 февраля 1919 года, когда был издан указ о создании в Казани Первых мусульманских командных курсов. К 1 января 1920 года курсы насчитывали в своих рядах 400 курсантов, а уже 18 января состоялся первый выпуск 76 "красных командиров татаро-башкир". 23 марта 1941 года Казанское пехотное училище было преобразовано в Казанское танковое училище.