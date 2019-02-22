Путин считает, что аналогов современных российских вооружений в мире не появится еще долго

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Аналогов современных российских вооружений еще долго не появится в мире, убежден президент РФ Владимир Путин. С таким посылом он выступил в Большом Кремлевском дворце перед началом праздничного концерта в честь Дня защитника Отечества.

"Вы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют, и я думаю, что еще долго не будут [иметь]", - заявил он.

Путин подчеркнул, что это результат системных, целенаправленных мер государства, огромной, напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности. "Их уникальные достижения - основа успешного развития армии и флота на десятилетия вперед, а значит и безопасности и мира для России, нашего успешного, динамичного развития", - подытожил он.