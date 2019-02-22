Центр по примирению: боевики препятствуют выходу беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" в Сирии

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Боевики незаконных вооруженных формирований в Сирии препятствуют выходу беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" и запугивают их. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин.

"Находящиеся в 55-километровой зоне незаконные вооруженные формирования препятствуют выходу беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" и запугивают их, дезинформируя об истинных намерениях российской стороны и Дамаска", - сказал он.

19 февраля силами российского Центра и сирийского правительства организована работа пунктов пропуска "Джлеб" и "Эль-Гураб" для прохода беженцев на границе 55-километровой зоны безопасности, окружающей американскую военную базу в Эт-Танфе. Вместе с российскими военнослужащими на пунктах пропуска находятся дежурные бригады Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

"Российский Центр по примирению призывает американскую сторону оказать влияние на руководство оппозиционных группировок и не допустить срыва эвакуации мирных жителей из лагеря "Эр-Рукбан", - отметил Соломатин.

Власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 21 февраля амнистированы 54941 человек. Кроме того, продолжается возвращение беженцев, по состоянию на 21 февраля в места прежнего проживания вернулись 223 071 человек.

"Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 21 февраля 2019 года восстановлены 31265 жилых домов, 816 образовательных и 139 медицинских учреждений. Отремонтировано 1008,8 км автомобильных дорог", - сообщил глава российского Центра по примирению.