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Источник: в России планируют разработать наземный "Калибр-М" с дальностью 4,5 тыс. км

Пуск крылатой ракеты "Калибр" Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Пуск крылатой ракеты "Калибр"
© Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Создаваемую для ВМФ России корабельную крылатую ракету "Калибр-М" с дальностью полета более 4,5 тыс. км также планируется разработать в варианте сухопутного базирования в связи с возможным выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в ракетостроительной отрасли РФ.

"С учетом возможного окончательного выхода США из ДРСМД планируется, что создаваемая корабельная крылатая ракета "Калибр-М" с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км будет разрабатываться и в варианте сухопутного базирования", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФВыход США и России из ДРСМД
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