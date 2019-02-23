Жители поселка Телль-Ханзир в Сирии поздравили российских военных с праздником

ТЕЛЛЬ-ХАНЗИР /провинция Идлиб/, 23 февраля. /ТАСС/. Военная колонна российского Центра по примирению враждующих сторон выдвинулась к границе провинции Идлиб. Здесь, фактически на самой передовой, в поселке Телль-Ханзир проживают около 700 человек, которым российские военные доставили самые необходимые для жизни вещи.
Сюда гуманитарная помощь дошла впервые, но за ней быстро выстраивается огромная очередь. Людям раздают продукты - сахар, рис, муку, чай, мясные консервы. Внезапно кто-то из местных жителей вспоминает, что в субботу российские военнослужащие отмечают профессиональный праздник. "Поздравляем вас. Спасибо вам, друзья, что помогли освободить нашу страну и сейчас продолжаете помогать", - в один голос говорят стоящие в очереди.
Бои за освобождение этого населенного пункта продолжались полгода. Уходя, бандиты оставили сплошные руины из бетона и увезли все имущество, которое смогли вывезти.
"Боевики воровали скот, отбирали транспорт, угоняли трактора и другую сельхозтехнику, разоряли жилые дома. И такое положение - во всех окрестных деревнях", - рассказывает глава администрации Абдалла Хасауи. По его словам, в итоге большая половина местных жителей живет в острой нужде, у многих нет даже крыши над головой.
Помощь жителям поселка Сальба
Но военным надо спешить, и под крики "Спасибо, Россия" они направляются на север провинции Хама - на помощь жителям поселка Сальба.
Во время войны боевики обошли этот населенный пункт стороной, однако он был разрушен беспрерывными ракетными и минометными обстрелами.
"Боевики приходили сюда и агитировали людей переходить к ним, но поддержки не нашли. Местные жители выгнали эмиссаров террористов, за что последние начали обстреливать поселок. Было много погибших. Тогда люди взяли оружие и выступили против боевиков", - рассказал глава администрации Мухаммед Рахман.
Сейчас ситуация изменилась, обстрелы прекратились, однако географическая близость к провинции Идлиб до сих пор не позволяет населению Сальбы почувствовать себя в безопасности. Очередь за гуманитарной помощью выстроилась у местной школы.
"Спасибо, Россия, за то, что помогаешь нам", - благодарят местные жители.
Гуманитарные операции
Это лишь одна в череде гуманитарных акций, проведенных российскими военным, а их количество на сегодняшний день уже превысило 2 тыс. Ежедневно караваны с продовольствием идут в разные уголки Сирии на помощь жителям разрушенной войной страны. По информации Центра по примирению враждующих сторон, Россия организовала и провела около 2,1 тыс. гуманитарных акций, сирийским гражданам доставлено и распределено свыше 3,2 тыс. т продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.