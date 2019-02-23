Жители поселка Телль-Ханзир в Сирии поздравили российских военных с праздником

ТЕЛЛЬ-ХАНЗИР /провинция Идлиб/, 23 февраля. /ТАСС/. Военная колонна российского Центра по примирению враждующих сторон выдвинулась к границе провинции Идлиб. Здесь, фактически на самой передовой, в поселке Телль-Ханзир проживают около 700 человек, которым российские военные доставили самые необходимые для жизни вещи.

Сюда гуманитарная помощь дошла впервые, но за ней быстро выстраивается огромная очередь. Людям раздают продукты - сахар, рис, муку, чай, мясные консервы. Внезапно кто-то из местных жителей вспоминает, что в субботу российские военнослужащие отмечают профессиональный праздник. "Поздравляем вас. Спасибо вам, друзья, что помогли освободить нашу страну и сейчас продолжаете помогать", - в один голос говорят стоящие в очереди.

Бои за освобождение этого населенного пункта продолжались полгода. Уходя, бандиты оставили сплошные руины из бетона и увезли все имущество, которое смогли вывезти.

"Боевики воровали скот, отбирали транспорт, угоняли трактора и другую сельхозтехнику, разоряли жилые дома. И такое положение - во всех окрестных деревнях", - рассказывает глава администрации Абдалла Хасауи. По его словам, в итоге большая половина местных жителей живет в острой нужде, у многих нет даже крыши над головой.

Помощь жителям поселка Сальба

Но военным надо спешить, и под крики "Спасибо, Россия" они направляются на север провинции Хама - на помощь жителям поселка Сальба.