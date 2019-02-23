Самолет ВВС США завершит наблюдательный полет над Россией 23 февраля

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Самолет ВВС США в субботу завершит начатый 18 февраля над Россией наблюдательный полет в рамках Договора по открытому небу, сообщили в Минобороны РФ.

По данным Минобороны, полеты американского самолета наблюдения ОС-135Б выполняются над Россией по 23 февраля. В ведомстве уточнили, что российские специалисты на его борту контролируют "строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения аппаратуры наблюдения".

ОС-135Б, отмечают в министерстве, не предназначен для применения оружия. Сам самолет и установленная на нем аппаратура прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В нем участвуют 34 государства, в том числе большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина, Швеция и Финляндия. Российская Федерация ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Цель договора - содействовать укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением договоров в области контроля над вооружениями.