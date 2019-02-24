Минобороны получит первый Ми-38Т до конца июня

БАНГАЛОР /Индия/, 24 февраля. /ТАСС/. Первый вертолет Ми-38Т будет поставлен Минобороны РФ до конца июня 2019 года. Об этом сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский на брифинге на выставке Aero India 2019.

"У нас есть контракт, до конца июня [планируем поставить]", - сказал он.

Транспортно-десантный Ми-38Т впервые поднялся в воздух в начале ноября 2018 года. Это военная версия среднего многоцелевого вертолета Ми-38, который занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, а также в качестве поисково-спасательной машины. Ми-38Т оснащается новыми двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным пилотажно-навигационным комплексом.

Контракт на поставку Минобороны двух Ми-38Т был заключен в 2017 году.