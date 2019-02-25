Ростех: ближневосточные страны проявили значительный интерес к комплексу "Панцирь-МЕ"

"Мы видим огромный интерес к данному изделию со стороны ближневосточных стран и не только. Мы уверены, "Панцирь-МЕ" как адаптированная для моря версия знаменитого "Панцирь-С1" будет иметь очень большие рыночные перспективы, но на сегодняшний день о каких-то договоренностях говорить преждевременно, демонстрация комплекса состоялась всего лишь несколько дней назад", - отметил Кладов.

"Панцирь-МЕ" впервые был представлен за границей в рамках международной военно-технической выставки IDEX-2019, которая проходила в Абу-Даби. Ранее в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в состав Ростеха) уточнили ТАСС, что комплекс может устанавливаться на все виды боевых кораблей - от ракетного катера водоизмещением порядка 500 т до авианосца.

Комплекс способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 1000 м/с, зона поражения целей большинства современных боевых самолетов по наклонной дальности составляет до 20 км ракетным вооружением и до 4 км - артиллерийским.