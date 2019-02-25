ЦНИИТОЧМАШ разработал стрелковый тренажер с учетом опыта шутера Counter Strike

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) подготовил к серийному выпуску модернизированный стрелковый тренажер с имитацией отдачи оружия 1У35М1 (рабочее название - "Кнут"), электронные мишени которого созданы с учетом опыта шутеров типа Counter Strike. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе предприятия.

"Стрелковый тренажер "Кнут" предназначен для привития устойчивых навыков стрельбы до профессионального уровня и поддержания полученных навыков. Реалистичность стрельбы достигается работой всех механизмов оружия и полной отдачей ствола, которая имитируется за счет электромагнитного импульса… Электронные мишени для тренажера "Кнут" создавались с учетом опыта популярных тактических шутеров типа Counter Strike", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Кнут" позволяет существенно снизить время и ресурсы на стрелковую подготовку, а использование опыта компьютерных шутеров максимально быстро и эффективно адаптироваться к тренажеру современным призывникам, имеющим богатый игровой опыт. Отдача в тренажере имитируется магнитными приводами и оригинальной рычажной системой, которая обеспечивает увод оружия, полностью соответствующий уводу при стрельбе из боевых образцов.

Модернизированный тренажер позволяет обучать стрельбе на дальности от 100 до 700 м из АК-74, снайперской винтовки СВД с прицелом ПСО-1, пулеметов РПК-74, ПКМ и "Печенег", гранатометов РПГ-26 и РПГ-7В1 с различными прицелами, а также подствольных гранатометов типа ГП-25 и ГП-30. Также возможно использовать штатное оружие, для чего в комплекте с "Кнутом" поставляются необходимые датчики.

Тренажер позволяет вести стрельбу из положений лежа, с колена и стоя по неподвижным и движущимся целям. Отмечается, что обучение полностью соответствует требованиям действующего в Вооруженных силах России курса стрельб из стрелкового оружия. Курс подготовки на нем рассчитан на 10-12 занятий по 15 минут в день.

В ЦНИИТОЧМАШ подчеркнули, что за счет применения новых материалов и типовых решений стоимость модернизированного тренажера по сравнению с предыдущей моделью снижена в шесть раз.