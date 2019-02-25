Концерн "Техмаш" адаптирует гранатомет "Балкан" для боевой робототехники

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в состав госкорпорации "Ростех") адаптирует новейший 40-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-40 "Балкан" для роботизированных наземных систем и беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом ТАСС сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

"Мы в этом направлении работаем, у нас все предприятия смотрят, как максимально использовать потенциал своих изделий, и "Техмаш" - не исключение. Прорабатываются возможности установки данного гранатометного комплекса на роботизированные наземные системы, оценивается возможность и целесообразность его адаптации для БЛА", - проинформировал Абрамов.

По его словам, решение Министерства обороны о начале серийных закупок гранатометов АГС-40 будет принято по результатам проведения опытно-войсковой эксплуатации. "После этого начнется плановое переоснащение войск этими гранатометными комплексами в рамках ГПВ-2027 [государственная программа вооружения до 2027 года]. Одновременно РФ предлагает их и на экспорт", - подчеркнул Абрамов.

Автоматический станковый гранатомет 6С19 АГС-40 "Балкан" калибра 40 мм предназначен для замены в войсках 30-миллиметровых гранатометов АГС-17 "Пламя" и АГС-30. Дальность стрельбы нового образца превышает показатели дальности стрельбы ранее разработанных АГС на 25%, мощность действия - в два раза.