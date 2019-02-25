Ростех может представить новый автоматизированный стрелковый комплекс в ближайшее время

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" может в ближайшее время представить новый автоматизированный малокалиберный стрелковый комплекс. Об этом ТАСС сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

"Не исключаю, что в самое ближайшее время мы предложим полностью автоматизированный стрелковый комплекс, малокалиберный, который обеспечивает высокую эффективность поражения", - сказал Абрамов.

По его словам, некоторые образцы легкого вооружения уже оснащаются автоматизированными прицельными системами. "В настоящее время идет активное внедрение таких прицельных комплексов и в ручные противотанковые гранатометы, обеспечивающие принцип "выстрелил-забыл", - добавил индустриальный директор кластера.

Представитель Ростеха собщил, что госкорпорация уделяет повышенное внимание разработке интеллектуальных систем. "Автоматизированные системы выявления и поражения цели сейчас активно развиваются не только у концерна "Калашникова" (входит в состав Ростех - прим. ТАСС)", - отметил Абрамов.