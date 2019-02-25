Прибывшему в Курск эшелону "Сирийского перелома" вручили копию знамени времен ВОВ

Эшелон с экспозицией техники, захваченной у боевиков в Сирии, 23 февраля отправился с Казанского вокзала Москвы, уже побывал в Туле и Орле и прибыл в Курск в понедельник. Пионерское знамя, прошедшее боевой путь от Курска до Кенигсберга, является единственным в России.

"Для нас не просто интересно посмотреть трофейную технику и вооружение, захваченные у террористов на сирийской земле, для нас очень важно протянуть этот мостик от героических времен Великой Отечественной войны до сегодняшнего времени. Важно передать молодому поколению, что враг не может быть где-то далеко, очень важно своевременно его ликвидировать на подступах к рубежам нашей родины. В знак памяти о том, что эшелон был сегодня в Курске, хочу передать копию пионерского знамени - единственного пионерского знамени, которое прошло во время Великой Отечественной войны от Курска до стен Кенигсберга", - сказал врио губернатора региона Роман Старовойт.

В составе экспозиции "Сирийский перелом" представлено свыше 500 образцов бронетанковой техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств и экипировки террористов. На отдельных железнодорожных платформах размещены БМП ACV-15, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee. Как отметили в пресс-службе Западного военного округа, более 2 тыс. жителей Курской области и свыше 300 военнослужащих округа смогли ознакомиться с выставкой.

Акция, демонстрирующая вооружение и технику сирийских террористов, проводится Минобороны России по решению президента РФ Владимира Путина. Эшелон пройдет более 28,5 тыс. километров и финиширует 27 апреля в военно- патриотическом парке "Патриот". В общей сложности состав сделает остановки в 60 городах России.

Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года, в ней участвовали соединения Воздушно-космических сил и Военно-морского флота РФ. Поддержка российских ВКС позволила сирийской армии остановить продвижение террористических группировок и начать наступление в провинциях Хама, Идлиб и Алеппо. Четырнадцатого марта 2016 года президент Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта того же года. При этом в Сирии по-прежнему будут функционировать две российские базы - "Хмеймим" и "Тартус".