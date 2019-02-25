Минобороны построит храм в Пскове в память о подвиге десантников 6-й роты

ПСКОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны России намерено построить храм в Пскове в честь десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших в 2000 году в бою с террористами на территории Чеченской Республики. Об этом в понедельник сообщил врио командира дивизии Роман Железняков, выступая на заседании оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты.

В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. В начале февраля премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета, который возглавил заместитель командующего ВДВ Виктор Купчишин.

"Храм <...> мы планируем воздвигнуть рядом с "Куполом" (памятник 6-й роте) <...> Первого марта 2020 года мы заложим камень на этом месте и поставим крест, его освятим и после этого начнем строительство храма. Именно когда здесь будет верховный главнокомандующий, почетные гости", - сказал Железняков.

Губернатор Михаил Ведерников предложил также вести сбор средств на строительство храма на специальном счете фонда развития Псковской области. Представители псковской епархии поддержали эту идею.

Кроме того, по словам Железнякова, Минобороны РФ намерено построить в городе ледовый дворец и культурно-досуговый центр. Как пояснил врио командира 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется в Пскове, средства на это предусмотрены в бюджете ведомства.

В ходе заседания оргкомитета Ведерников также сообщил, что администрация Псковской области намерена отремонтировать и оснастить современным оборудованием две школы, которые носят имена героев-десантников. Кроме того, власти рассчитывают привести в порядок памятник 6-й роте и организовать поездку родственников военнослужащих в Чечню. "Память наших десантников увековечена в названии улиц ряда городов, площадей, школ в виде скульптурных композиций, памятных табличек. Ребята, которые погибли, безусловно, настоящие герои, и нам нужно подготовить и провести эти мероприятия так, чтобы нам было не стыдно, и чтобы еще раз всей стране показать, что было сделано", - резюмировал Ведерников.

О подвиге 6-й роты

Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.