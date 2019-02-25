Губернатор Кубани одобрил проект строительства центра "Патриот" под Краснодаром

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев одобрил проект строительства филиала парка "Патриот" под Краснодаром, дано поручение выполнить проектно-изыскательские работы в текущем году, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что парк "Патриот", который станет филиалом военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ, появится в станице Старомышастовской Динского района Краснодарского края. Он будет оборудован на площади 145 га.

"В ходе совещания, которое провел Вениамин Кондратьев, был предварительно одобрен эскизный проект центра "Патриот", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что проектно-изыскательские работы должны быть выполнены в текущем году, в парке оборудуют 29 объектов.

"Центр, обладающий такими уникальными возможностями, безусловно, станет местом притяжения для молодежи, будет способствовать большей популяризации здорового образа жизни и военно-патриотическому воспитанию будущих защитников Родины", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Первый военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации открылся в 2015 году в Москве. Как сообщалось ранее, премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в стране военно-патриотические парки "Патриот". Все парки будут относиться к ведению Минобороны России.