Минобороны РФ: боевики обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Боевики в идлибской зоне деэскалации в течение минувших суток несколько раз обстреливали сирийские провинции Латакия, Идлиб и Хама. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации. В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Икко, Сафсафа и Сафар провинции Латакия, Зор-Махрука провинции Хама, Кинсиба провинции Идлиб", - сказал он.

Соломатин добавил, что в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада от 9 октября власти страны продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от прохождения военной службы. По состоянию на 24 февраля 2019 года амнистировано 55 тыс. 262 человека.

Также генерал проинформировал о ходе восстановления инфраструктурных объектов в Сирии.

"Восстановлено 31 тыс. 281 жилых домов, 141 медицинское и 817 образовательных учреждений. Отремонтировано 1011 км автомобильных дорог", - сообщил Соломатин.