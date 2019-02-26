Холдинги Ростеха проводят испытания оружия с искусственным интеллектом

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников", "Высокоточные комплексы", "Техмаш" и другие предприятия Ростеха создали опытные образцы оружия с искусственным интеллектом, способные в том числе принимать самостоятельные решения о подрыве цели, сообщил ТАСС индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

"Такие есть (разработки оружия с искусственным интеллектом - прим. ТАСС). Уже сейчас роботизированные комплексы не только разрабатываются, но и проходят опытную эксплуатацию. Подобные разработки есть у "Калашникова", у "Высокоточных комплексов", "Техмаша" и других. Каждый в своей части ведет такую работу", - сказал Абрамов.

По его словам, такое оружие в том числе сможет самостоятельно принимать решение о подрыве цели. "Но это очень серьезное решение, поэтому все равно многое зависит от человека-оператора. Отправляя комплекс в полностью автоматический режим, человек должен быть стопроцентно уверен, что цель правильная и уничтожен будет именно противник", - добавил индустриальный директор кластера.

Опытные образцы есть у "Калашникова", "Техмаша", "Высокоточных комплексов", некоторые элементы у ЦНИИТОЧМАШа. "В реактивных системах залпового огня ("Техмаша" - прим. ТАСС) там уже давно используются такие решения. Но искусственный интеллект - это не просто замена человека машиной, это возможность обеспечить большую управляемость", - сказал Абрамов.

Новые прорывные образцы вооружения Ростеха, по его словам, обеспечивают России "существенное преимущество перед вооружением и военной техникой потенциальных противников".

"Наше оружие было, есть и будет лучшим в мире. Без ложной скромности и без иллюзий по поводу наших конкурентов", - подчеркнул индустриальный директор кластера.