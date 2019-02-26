Военные получат по одному серийному Су-57 в 2019 и 2020 годах

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 26 февраля. /ТАСС/. Первый серийный истребитель Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, второй - в 2020-м. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель гендиректора ПАО "Компания "Сухой" Александр Пекарш, возглавляющий филиал компании в Комсомольске-на-Амуре, где выпускают эти самолеты.

"Если говорить о программе Су-57, то мы находимся сегодня на этапе изготовления первых серийных образцов. Мы в 2018 году завершили изготовление и поставку партии опытных образцов самолета, который сегодня проходит испытания. В работе у нас сегодня по действующему контракту с министерством обороны два самолета со сроками поставки первого самолета в 2019 году, второго самолета - в 2020 году", - сказал Пекарш.

"Я уверен, что мы с этой задачей справимся и первый серийный самолет в этом году будет поставлен", - добавил он.

Ранее о таких сроках поставок сообщал ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

Контракт на поставку в Вооруженные силы России первых двух Су-57 был подписан Министерством обороны России и ПАО "Сухой" 22 августа 2018 года в подмосковной Кубинке в рамках форума "Армия". Тогда замглавы военного ведомства Алексей Криворучко сообщил, что первый серийный Су-57 из 15 планирующихся к поставке военные получат в 2019 году.

Су-57 - российский истребитель пятого поколения. Машина выполнена по технологии "стелс", может развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость, а ее вооружение размещается внутри фюзеляжа. В номенклатуру вооружения Су-57 будут входить, в частности, гиперзвуковые ракеты. Самолет успешно прошел испытания в Сирии, подтвердив заявленные характеристики.

Поставки Су-27СМ3 завершены

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ) в 2018 году завершил выполнение контракта с Минобороны РФ на поставки истребителей Су-27СМ3, сообщил Пекарш. "Это долгосрочная программа, мы начали работать по этой теме с начала 2000-х годов, и за этот период мы оснастили два полка полностью, доработали машины, дали им новый облик. И в прошлом году завершили изготовление по крайнему контракту на поставку десяти самолетов", - сказал он.

По его словам, завод поставил военным четыре Су-27СМ3 в 2017 году, шесть - в 2018-м.

"Это дало новые качества машинам, которые мы поставляли в конце 1980-х - начале 1990-х годов, меняется до 80% оборудования", - отметил директор завода.

Детали для самолета класса МС-21

Пекарш заявил, что авиационный завод будет поставлять детали для самолета среднемагистрального класса МС-21. "Мы находимся на этапе вхождения в эту программу, сегодня мы сотрудничаем с Иркутским авиационным заводом. Основной объем по этой теме завязан на [компанию] "Аэрокомпозит", которая является изготовителем отъемной части крыла МС-21. Для них мы начинаем изготавливать и поставлять детали", - сказал Пекарш.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400 (до 250 мест).

В настоящее время разрабатывается самолет МС-21-300, в конце мая 2017 года он совершил первый полет. Первые поставки лайнера были запланированы на 2019 год, получение сертификата типа и старт серийного производства - также на 2019 год.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что сроки запуска российского самолета МС-21 в серийное производство сдвигаются на конец 2020 года в связи с необходимостью создания собственного композитного крыла.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина - филиал компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Он выпускает истребители Су-30 и Су-35, а также самолеты пятого поколения Су-57. Кроме того, на его площадках собирают авиалайнеры Sukhoi Superjet 100.