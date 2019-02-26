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Колонна ракетных комплексов "Ярс" проехала по МКАД

Расчет прибыл из Ивановской области на репетицию Парада Победы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" прибыла в Алабино из Ивановской области для подготовки к военному параду. Об этом журналистам сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Сегодня механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" прибыла в Алабино из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области для подготовки к военному параду 9 мая на Красной площади", - сказали в Минобороны.

Маршрут колонны проходил по территории трех областей, в том числе по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Протяженность маршрута составила более 400 км.

В военном ведомстве сообщили, что в ходе приготовления к параду на Красной площади в январе-феврале в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

С 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве. В настоящее время на вооружении дивизии находятся ПГРК "Тополь-М" и "Ярс".

 

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" прибыла в Алабино из Ивановской области для подготовки к военному параду. Об этом журналистам сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Сегодня механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" прибыла в Алабино из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области для подготовки к военному параду 9 мая на Красной площади", - сказали в Минобороны.

Маршрут колонны проходил по территории трех областей, в том числе через федеральную трассу М7 и Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Протяженность маршрута составила более 400 км.

В Минобороны добавили, что участвующие в мероприятии экипажи Ракетных войск стратегического назначения в январе-феврале прошли соответствующую подготовку и контрольные занятия.

Личный состав и техника из города Тейково с 2008 года участвует в параде на Красной площади. В настоящее время на вооружении дивизии состоят ПГРК "Тополь-М" и "Ярс".

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