"Укусить" противника и сразу уйти. О боевой работе Сил спецопераций

27 февраля в соответствии с указом президента РФ отмечается День Сил специальных операций. О специфике службы и сирийском опыте ТАСС рассказал один из офицеров элитного подразделения российской армии

О службе этих военных известно не много. Работа их секретна, а имена и фамилии знают единицы. После известных событий в Крыму в феврале 2014 года их стали называть "вежливыми людьми". Во взаимодействии с силами и средствами Военно-морского флота они успели поучаствовать в борьбе с сомалийскими пиратами, отметились во время контртеррористических спецопераций на Северном Кавказе, продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Они — военнослужащие Сил специальных операций (ССО), элитного подразделения Минобороны России. ССО — специально подготовленная и оснащенная группировка Вооруженных сил, предназначенная для выполнения "специальных действий". Оборонное ведомство определяет эти действия как "методы и способы боевых действий, не характерные для обычных сил: разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие". Принцип "длинного рукава" В ССО отбирают лучших из лучших и, как правило, стараются брать уже опытных бойцов, прошедших "огонь и воду". Однако отбирают и "из гражданских". "Средний возраст ребят — от 23 до 30 лет. В основном контингент, который уже прошел спецподразделения различных силовых структур. Но попадаются разные, есть и те, кто пришел из обычного гражданского вуза, без особой подготовки", — рассказал в интервью ТАСС один из офицеров ССО.

По словам собеседника, если до поступления на службу в спецназ ему больше приходилось иметь дело со стрелковым оружием (автоматы АК, пулеметы "Печенег" и другое), "то в ССО был уже крупный калибр, тяжелое вооружение: противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет", "Фагот" и "Метис", 120-мм и 82-мм минометы, переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК)". "Здесь абсолютно другое направление", — отметил военнослужащий. На обучение работе с каждым из таких образцов оружия уходит примерно по несколько месяцев подготовки. Она проходит в действующих воинских частях Вооруженных сил РФ. "Распределение идет по родам и видам войск: работа с минометами — в артиллерийских подразделениях, с ПЗРК — в воздушных и так далее. По итогам проводятся экзамены: теория и практика. Троечников тут нет, все сдается всеми на "отлично", — говорит он. Что касается стрелковой подготовки, то были различные тактические стрельбы: из пистолетов и пистолетов-пулеметов, автоматов, пулеметов и снайперских винтовок.

Инструкторы в ССО требовали основное — это умение маневрировать, выбирать правильную позицию. Умение грамотно обойти позиции противника, вовремя отойти, точно поражать цели. Упор был на принцип "длинного рукава" — отработать издалека. Грубо говоря: "укусить" и сразу отойти офицер ССО

"Вежливые люди" обучаются вождению самой разной военной техники. В ходе подготовки бойцы ССО управляли бронеавтомобилями марки "Тигр", "КамАЗ", "Урал", была и гусеничная техника — БМП и БМД. "Но в основном обучение вождению — личное желание каждого, — уточняет спецназовец. — Например, выехали куда-то, стоит эта техника — подошли, спросили водителей, они рассказали особенности, немного попробовали, и все. Если нужно, то и с танком при необходимости разобраться можно". Проходили обучение и десантной подготовке. Группу вывозили на вертолетные базы, где была соответствующая техника и площадка для высадки. "На предыдущем месте службы (одна из силовых структур) был спортивный парашют. В ССО пришел уже умелый и работал на парашютной системе Д-10", — отмечает он. "Русские Рэмбо" в Сирии В Сирии на военнослужащих ССО, в частности, были возложены задачи по скрытному выявлению наиболее важных объектов международных террористических группировок, в том числе пунктов управления, скоплений живой силы боевиков и техники для их последующего уничтожения российской авиацией. Спецназовцы выполняли в глубоком тылу террористов другие задачи высокой важности. Все эти операции секретны. Офицер ССО рассказывает, что спецназ в Сирии базировался в разных точках. "На месте велась мелкая переподготовка со своей спецификой, в том числе пристрелка вооружения. Но в основном подразделение уже было готово к выполнению поставленных задач", — говорит он.

"Боевиков ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) называли "духами", "душками"… Еще употреблялось слово "адушники". По-арабски "аду" — это враг", — рассказывает он. Что касается языка, то обучали знанию стандартных слов, необходимых в данной местности. Вооружение использовалось разное, причем каждый подгонял его под себя. "Например, были обычные автоматы Калашникова АК-74 (не с деревянными прикладами) и пулеметы. Только у каждого свои обвесы, как ему удобнее. Шла индивидуальная подгонка, — рассказывает военнослужащий ССО. — Кому-то нужен коллиматорный прицел (в нем прицельная метка остается на мишени, даже если зрачок стрелка отклоняется от линии прицеливания — прим. ТАСС), другому — глушитель. Кто как привык работать, так и делает. Здесь подход индивидуальный".

Что касается экипировки, то она была и отечественного, и иностранного производства, однако также отличалась индивидуальностью. "Главное — чтобы была примерно одинаковая расцветка, но при этом у каждого мог быть свой материал. У кого-то, например, тоньше он был, чтобы была вентиляция и тело дышало, у кого-то — плотнее и, соответственно, крепче сам материал (например, для удобства крепежа вставок на колени)", — рассказывает офицер.

Выданная экипировка была отличного качества, но для тех погодных условий она была слишком жаркой. Да, конечно, выдавалась всем одинаковая, но при этом ты мог закупиться специально под себя офицер ССО

В состав экипировки входили бронезащита, автомат, шлем, однако у всех была разная загрузка. "Кому-то было удобнее магазин носить на груди, кому-то — по бокам. Старались брать больше боеприпасов. При этом патроны были и обычные, и бронебойные для поражения техники, трассирующие", — уточняет спецназовец.

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Была также и медицинская аптечка, куда входили жгут, бинты, обезболивающие, антишоковые препараты и антибиотики. Из питания, отмечает военнослужащий ССО, сухпайки, тушенка, плюс то, что до выхода на боевое задание сам себе докупил. "Вся пища была обычная, легкая, но мясо обязательно присутствовало. Ну и, естественно, вода: ее брали на себе в рюкзаках — разное количество, а если на машинах выдвигались, то в кузове обязательно лежали упаковки с водой", — рассказывает он, отмечая, что в Сирии изнуряюще жаркий климат. В опубликованных видео Минобороны РФ о работе ССО на территории Сирии на бойцах были хорошо видны детали современной военной экипировки и вооружения: камуфлированное отечественное стрелковое оружие с оптическими и коллиматорными прицелами, приборами бесшумной стрельбы. В кадрах часто появлялись бронеавтомобили "Тигр" и противотанковые комплексы. Также в Сети демонстрировались снимки бойцов ССО в городах Сирии в полной экипировке "Ратник".

' Минобороны России'

Бронеавтомобиль "Тигр" — достойная машина в плане управляемости и вооружения, жалоб на него не было никаких. Случаев подрыва не было. Да, он тяжелый, поэтому маневренность не фантастическая, но для такого веса (7 тонн) вполне отлично. Но в основном передвижения у нас были на пикапах марки "Тойота" офицер ССО

На вопрос о том, как зарекомендовал себя автомат Калашникова в Сирии, военный ССО отмечает: "Как он себя зарекомендовал изначально — самым надежным, — так это и останется. Главное, чтобы не упускали его развитие и доработку".

Песок — это самый главный враг любого оружия, но пока наш АК его побеждает. Потряс, подул — все заработало. У меня автомат Калашникова ни разу не заклинило. Хотя, конечно, надо следить за своим оружием — уронишь в песок, может и камень попасть офицер ССО

Еще одно безотказное и надежное оружие, о котором упоминает офицер, — это пулемет Калашникова пехотный (ПКП) "Печенег" калибра 7,62 мм. Многие бойцы ССО отмечают также успешное применение против боевиков ИГ противотанковых управляемых ракет (ПТУР) комплекса "Корнет". В отличие от предыдущих поколений ПТРК он может атаковать бронетехнику сверху, как американский комплекс Javelin.

"Корнет" — на данный момент самое эффективное противотанковое оружие. Работает хорошо, надежный. Нет такого танка, чтобы "Корнет" его не уничтожил. Даже те системы, которые сейчас разрабатываются от поражения ПТУР, все равно не помогают танку. Нашему подразделению удалось поразить большое количество целей — больше 30 единиц: танки и различные пикапы офицер ССО

О "Корнете" В линейке отечественных ПТРК "Корнет" превосходит своих не менее известных предшественников — комплексы "Конкурс", "Фагот" и "Метис". В модернизированном варианте, который сейчас начал поступать на вооружение российской армии, он считается лучшим по целому ряду боевых характеристик. Универсальный "Корнет" можно использовать в различных модификациях, позволяющих вести огонь как с земли, так и с брони. Стрелять ракетой, бьющей на 10 км, военнослужащего можно обучить за один день. Продолжение

Была также опасность для наших групп попасть под ПТУР иностранного производства и минометный огонь боевиков. "В группах у боевиков было разное количество народу, например, были корректировщики, которые выходили по двое. Мог сидеть и один наблюдатель, корректировать минометный и артиллерийский огонь", — добавляет офицер.

По словам офицера, в Сирии была связь с родными, но очень редко. Как правило, бойцов ССО вывозили в определенную точку и звонили со служебного телефона. Все личные мобильники и смартфоны оставались в России.

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