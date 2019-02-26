Борисов: Россия должна удержать свои позиции по объему экспорта вооружений

ИРКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. России должна сохранить свои позиции на мировом рынке вооружений. Об этом во вторник журналистам сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"$55 млрд - потенциальный пакет вооружений в "Рособоронэкспорте" это серьезный объем. И мы стабильно выходим по $15 млрд по экспорту вооружения ежегодно. Наша задача удержать эти позиции", - сказал Борисов.

По данным вышедшего в декабре 2018 года доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ) о положении военного производства и экспорта в мире, российские оборонные компании заняли вторую позицию после США по итогам 2017 года.

Доля России в общем объеме топ-100 производителей оружия составила в 2017 году 9,5%. По сравнению с 2016 годом, продажи главных российских компаний возросли на 8,5% - до $37,7 млрд.